Pronto il progetto del treno veloce fra Singapore e Kuala Lumpur

08:00

Il progetto del treno ad alta velocità tra Singapore e la Malesia sembra essere pronto. Dopo una serie di controversie nate tra i due governi in seguito alla volontà di apportare delle modifiche, si è deciso di riprendere in mano le carte.

Ovviamente, a causa della pandemia e dei suoi effetti sull'economia, le autorità di Kuala Lumpur hanno deciso di rivalutare alcune condizioni finanziarie rinviando per esempio i pagamenti e avallando delle partnership pubblico-private. Malgrado le divergenze tra i Paesi non sembrino appianarsi, entrambi hanno deciso di onorare i rispettivi impegni e procedere in modo congiunto alla chiusura del HSR Agreement.



La realizzazione di questa linea ferroviaria porterebbe a un reciproco vantaggio, in quanto il tempo di percorrenza tra Singapore e la capitale malese passerebbe a 90 minuti rispetto alle 4 ore attuali. G. G.