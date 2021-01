Walt Disney World: alcune attrazioni riprendono al 100%

16:33

Walt Disney World, dopo la riapertura a luglio, fa un ulteriore step ripristinando la capacità massima in alcune attrazioni. Dopo una prima riduzione per mantenere il distanziamento sociale durante la pandemia, un tentativo di ritorno alla normalità. I vertici dell'azienda hanno dichiarato che si è arrviati alla decisione alla luce del design di queste attrazioni, con il benestare delle autorità sanitarie.

Invariate rimangono invece le misure preventive relative alle file e alle procedure di pulizia e disinfezione, in aggiunta all'obbligo di prenotazione per l'ingresso. Come riporta travelpulse.com, inoltre il ceo di The Walt Disney Company, Bob Chapek, avrebbe precisato che in ogni caso il parco di Orlando opererebbe al 35% della capacità totale.



Gaia Guarino