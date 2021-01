08:35

L’American Rescue Plan da 1,9 trilioni di dollari presentato dal presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden piace ai player turistici del Paese. Il progetto considera infatti fondamentale il settore delle agenzie di viaggi, a cui destina sussidi ad hoc come spiega Eben Peck, executive vice president of advocacy dell’Asta: “L’assistenza al settore dei dettaglianti - sottolinea - si concretizzerà in un’estensione dei programmi di disoccupazione previsti dal Cares Act fino al mese di settembre. Le agenzie beneficeranno anche di sovvenzioni mirate ad aiutare le piccole imprese, le più colpite dalla pandemia”.

L'accelerazione sui vaccini

Roger Dow, ceo della U.S. Travel Association, second oquanto riportato da Travel Weekly mette invece in evidenza l’importanza dell’accelerazione impressa da Biden sul piano vaccinale: “La distribuzione accelerata di vaccini - spiega - è la chiave per riportare i viaggi alla normalità".



Anche U.S. Travel si dimostra soddisfatta delle sovvenzioni e dei prestiti destinati alle piccole imprese. "I viaggi - spiega Dow - giocheranno un ruolo fondamentale nella ripresa economica americana nei mesi a venire, ma le aziende avranno bisogno di questa ancora di salvezza per sopravvivere fino a quando gli spostamenti regolari non potranno riprendere completamente".



I fondi anti-Covid

L’American Rescue Plan prevede la somministrazione di 100 milioni di vaccini entro il centesimo giorno dell’amministrazione Biden, con l’obiettivo di riaprire la maggior parte delle scuole entro la primavera. Il neopresidente sostiene infatti da tempo che la ripresa economica è inestricabilmente legata al controllo della pandemia da Covid-19. "Il nostro lavoro inizia con il controllo del virus - ha dichiarato nel suo discorso di vittoria -. Non possiamo riparare l'economia, ripristinare la nostra vitalità o assaporare i momenti più preziosi della vita fino a quando non metteremo sotto controllo la pandemia".



Lo stanziamento per combattere l’infezione è di 400 miliardi di dollari, di cui 20 per incrementare le vaccinazioni, oltre a circa 8 miliardi di dollari già approvati dal Congresso. Biden ha chiesto la creazione di centri di vaccinazione di massa e l'invio di unità mobili in aree difficili da raggiungere.



Cinquanta miliardi andranno poi allo sviluppo del programma di test, indispensabile ad esempio per la riapertura della maggior parte delle scuole. Circa 130 miliardi di dollari sarebbero stanziati per aiutare le scuole a tornare operative senza rischiare un ulteriore contagio. Il piano prevede anche l'assunzione di 100mila operatori della sanità pubblica, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a farsi vaccinare e tracciare i contatti delle persone infettate dal coronavirus.

Per quanto riguarda, invece, i sussidi di disoccupazione l’idea è di aumentarli considerevolmente, mettendo in atto contemporaneamente una moratoria su sfratti e pignoramenti.