Paesi Bassi: richiesto doppio tampone negativo

21:00

In attesa che la popolazione sia vaccinata, i Paesi Bassi mettono al bando i voli in arrivo da diverse Nazioni, obbligando a crescenti misure di sicurezza tra cui un coprifuoco per i cittadini di almeno un mese.

La notizia giunge in via ufficiale dal Governo che si dimostra preoccupato soprattutto per la variante inglese del virus e le altre mutazioni che stanno emergendo.



Il nuovo travel ban internazionale con decorrenza 23 gennaio, includerà i voli con partenza da UK, Sud Africa e tutto il Sud America.



Come riporta traveloffpath.com, i passeggeri che entreranno nel Paese, dovranno ottenere un doppio esito negativo del tampone da effettuare uno non prima delle 72 ore antecedenti all'arrivo, l'altro (antigentico) 4 ore prima di imbarcarsi. Le norme in atto hanno costretto Klm a cancellare molti dei propri operativi.



Gaia Guarino