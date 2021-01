La Giamaica pronta ad accogliere i visitatori: test Covid per tutti prima del rientro

15:58

La Giamaica punta alla ripresa turistica e si attrezza per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Il ministro del Turismo Edmund Bartlett (nella foto) ha infatti comunicato che il Paese ha rafforzato le sue infrastrutture per permettere a tutti i visitatori di effettuare i test Covid19 prima del proprio rientro in patria.



“L’isola è pronta. Abbiamo lavorato molto sulle nostre infrastrutture per garantire la quantità di test necessaria a soddisfare la domanda e per abilitare i test virali approvati dalle autorità competenti. Sarà quindi ora possibile, per tutti i visitatori che si recheranno in Giamaica, accedere a modalità di test riconosciute ufficialmente dal Ministero della Sanità in modo da consentire loro di soddisfare i requisiti previsti per il rientro nei rispettivi paesi d’origine", ha affermato il ministro Bartlett.



Tutti questi miglioramenti sono stati guidati dalla speciale task force che è stata creata per aumentare la capacità di test Covid19 dell’isola. Il gruppo ha anche creato un sistema territoriale efficace in grado di snellire il processo anche per tutti i futuri visitatori.

Sono state inaugurate strutture dedicate alle attività di test Covid19 in prossimità di tutti i principali hotel del paese e sono in atto disposizioni di trasporto per facilitare il movimento dei visitatori dai centri autorizzati più vicini ai resort. I visitatori avranno anche la possibilità di saldare il costo del test direttamente in hotel, prima di raggiungere i laboratori d’analisi.



La task force è guidata dal ministro Bartlett e comprende il presidente della Jamaica Hotel and Tourist Association, Clifton Reader, il primo vicepresidente della Caribbean Hotel and Tourism Association Nicola Madden-Greig, il presidente della società per lo sviluppo dei prodotti turistici Ian Dear, il vicepresidente del Sandals Group e presidente del Tourism Linkages Network Council, Adam Stewart, il direttore esecutivo di Chukka Caribbean Adventures e il presidente del team di gestione dei corridoi resilienti Covid19, John Byles ed il senior advisor e strategist presso il Ministero del Turismo, Delano Seiveright.



Il ministro ha anche affermato che si sta sviluppando un protocollo specifico per tutti i visitatori che risulteranno positivi prima della loro partenza dall'isola. “Per i visitatori i cui test avranno esito positivo, abbiamo sviluppato un programma di cure che è già stato collaudato. Gli hotel saranno i primi soccorritori, consentendo ai visitatori di rimanere all’interno delle proprietà - in un'area designata - per tutta la durata dell’isolamento in attesa del loro rientro a casa”.