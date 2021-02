Colpo di Stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi

10:55

Aung San Suu Kyi lo temeva da giorni e purtroppo le sue paure non erano infondate: in Myanmar l’esercito ha compiuto un colpo di Stato e i militari l’hanno arrestata. Tutti i poteri sono stati trasferiti al capo delle forze armate Min Aung Hlaing ed è stato dichiarato lo stato di emergenza per un anno, mentre la presidenza ad interim è stata affidata al generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti in carica.

Secondo quanto riportato da Ansa, il pretesto per l’arresto di Aung San Suu Kyi e di altri membri del suo partito LND, vincitore alle ultime elezioni dello scorso novembre, sono che le votazioni sarebbero state truccate. Gli arresti sono avvenuti poche ore prima della riunione inaugurale del Parlamento recentemente insediato.



Con il pretesto della pandemia di coronavirus, le elezioni "non sono state né libere né eque", ha assicurato in conferenza stampa la scorsa settimana il portavoce dell'esercito, il maggiore generale Zaw Min Tun.Intanto Aung San Suu Kyi ha esortato il popolo birmano a "non accettare il colpo di Stato".