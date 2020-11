IHG amplia la sua offerta luxury in partnership con Mr & Mrs Smith

08:47

Si raddoppia il numero di hotel di lusso che i clienti IHG possono prenotare all’interno del sito e dell’app del gruppo. Accanto ai brand up level di IHG, Six Senses Hotels Resorts, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants e Hotel Indigo, infatti, entra sui canali diretti di prenotazione del gruppo anche una selezione di circa 400 hotel venduti dal club Mr & Mrs Smith, grazie a una partnership appena siglata da IHG e dal club di viaggi.

Fra gli highlights alberghieri a cui potranno accedere i clienti IHG il Thyme in the Cotswolds, nel Regno Unito, il Caldera House a Jackson Hole e Casa Morada a Islamorada in Florida, l’Oltrarno Splendid a Firenze, e il The Retreat at Blue Lagoon in Islanda.



La partnership permette a IHG di offrire ai suoi clienti soggiorni di lusso anche in 11 Paesi dove il gruppo non è presente con strutture proprie, ossia Barbados, Belize, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Croazia, Islanda, Svezia, Marocco, Mozambico, Sri Lanka e Myanmar.



Per accedere alla prenotazione degli hotel di Mr & Mrs Smith è necessario essere membri del programma di fidelizzazione IHG Rewards.