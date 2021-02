Parigi: al via il più grande lifting della storia alla Tour Eiffel

16:15

Un nuovo look per il simbolo di Parigi: sono iniziati i lavori che restituiranno alla Tour Eiffel lo splendore originario. E che, insieme al rifacimento della cattedrale di Notre-Dame e al restyling della Basilica del Sacro Cuore di Montmartre, renderanno la Ville Lumière pronta a risaltare sotto gli occhi del mondo in tempo per le Olimpiadi 2024.

Chiusa al pubblico per le misure di contenimento del Covid-19, la Tour Eiffel è sottoposta a lavori di ringiovanimento che, scrive l'Ansa, ne cambieranno anche il colore: tornerà infatti il giallo bruno, tonalità voluta nel 1907 dal suo ideatore Gustave Eiffel. In questo modo, commenta Patrick Branco Ruivo, d.g. della Sete, la società che gestisce il monumento, "avrà un aspetto più dorato, come le medaglie olimpiche e gli anni che Parigi, la Francia e l'Europa si preparano a vivere dopo la pandemia".



Oriana Davini