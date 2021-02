Regno Unito, nuova stretta sui viaggi

15:54

Nuovo giro di vite sui viaggi per il Regno Unito. Il Governo britannico ha optato per un’ulteriore stretta volta a evitare l’importazione di casi Covid dall’estero.

Da lunedì prossimo, secondo quanto anticipato dal ministro della sanità Matt Hancock, saranno necessari altri due tamponi per l’ingresso, uno dopo 2 giorni e uno dopo 8, che si vanno ad aggiungere a quello chiesto in partenza. Inoltre, come sottolinea corriere.it, scatteranno le nuove misure per la quarantena: chiunque sia autorizzato a rientrare in Inghilterra da ogni Paese del mondo continuerà a doversi sottoporre all’isolamento per 10 giorni in hotel o in casa, ma non potrà dimezzare la quarantena con un primo test negativo.