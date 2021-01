Gran Bretagna: il vaccino fa aumentare le prenotazioni di viaggi

di Oriana Davini

19:29

Più vaccini, più viaggi: l'equazione è semplice e nel Regno Unito i tour operator ne stanno verificando gli effetti in prima persona.

Nelle ultime due settimane, in concomitanza con l'incremento della campagna vaccinale, sono aumentate anche le prenotazioni di viaggi. In particolare, scrive Askanews, Tui registra un incremento di prenotazioni soprattutto tra gli over 50, fascia d'età che per l'operatore rappresenta la metà di tutte le prenotazioni web da inizio anno e che ha avuto una spinta proprio dalla possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19.

Pubblicità

Lo stesso sta succedendo anche a National Express, t.o. specializzato in viaggi in pullman: negli ultimi 15 giorni, le prenotazioni da parte di clienti con più di 65 anni d'età hanno registrato un boom del 185% rispetto allo stesso periodo del 2020.