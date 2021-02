11:13

Mauritius riaprirà ai turisti internazionali verso la fine del 2021 ma a poter varcare i confini sarà soltanto chi è stato vaccinato contro il covid.

Nel suo piano di vaccinazione, il Paese ha deciso di dare priorità agli operatori del turismo a cominciare dallo staff aeroportuale e quello della compagnia aerea di bandiera, Air Mauritius, nonché il personale degli hotel.



La quarantena obbligatoria di 14 giorni rimarrà in essere almeno fino a quando i dati a verifica della strategia non saranno abbastanza confortanti.



Prima della pandemia, il Paese contava un flusso di oltre 1.4 milioni di visitatori l'anno, adesso - come riporta travelmole.com - l'obiettivo è ripartire presentandosi come una destinazione sicura e di lusso.



Gaia Guarino