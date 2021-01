Mauritius: ipotesi di libero accesso per i viaggiatori vaccinati

14:43

Anche Mauritius ha lanciato la sua campagna di vaccinazioni, e l’ente del turismo dell’isola ipotizza che nel prossimo futuro ai visitatori vaccinati venga concesso l'accesso libero, mentre ai visitatori non vaccinati sarà richiesto di osservare i 14 giorni di quarantena.

Il Paese, infatti, tenterà di raggiungere l’immunità di gregge attraverso la vaccinazione che non sarà però obbligatoria: fino a quel momento, l’isola continuerà a mantenere i requisiti di quarantena per i visitatori.



Mauritius è attualmente parzialmente aperta ai turisti. Sta promuovendo soggiorni di lunga durata attraverso il suo "Visto Premium", che consente l'ingresso ai visitatori per un periodo rinnovabile di un anno.



Questo visto è dunque rivolto a visitatori che desiderano lavorare a distanza, pensionati o turisti che soggiornano a lungo che desiderano godersi un ambiente sicuro dal Covid, praticamente senza limitazioni alla vita sociale.