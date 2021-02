Destination marketing, la Spagna investe sui giovani italiani con BeAcademy

11:31

La Spagna investe sulla formazione dei giovani talenti italiani. L’Ufficio Spagnolo del Turismo in Italia attraverso la sede di Roma ha siglato un accordo con BeAcademy nell’ambito del Master THEM in Tourism, Hospitality & Event Management, unico patrocinato da MPI Italia dal 2016.

Quarantacinque i giovani italiani che parteciperanno alla sesta edizione del Master, per un ambizioso progetto che si svilupperà lungo tutto il 2021 tra formazione, appuntamenti online b2b, social media e content strategy dedicata, lo sviluppo di una progettualità per un nuovo approccio al destination marketing della Spagna ed un evento glamour che concluderà il 2021 insieme agli operatori della meeting & tourism industry e la stampa di settore.



La prima masterclass

Primo appuntamento il 22 febbraio con una masterclass nell’aula virtuale al Master THEM sul settore Mice spagnolo, nel corso della quale interverranno i rappresentanti di due dei Convention Bureau più importanti al mondo, Madrid e Barcellona.



“La Spagna è sempre in prima linea per la digitalizzazione e per l’innovazione, specie in un settore all’avanguardia come il Mice, nel quale il nostro Paese è leader mondiale essendo l’unico a mantenere 2 città nella top 5 del ranking Icaa (International Congress and Convention Association): Barcellona e Madrid - commenta Jorge Rubio, direttore Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma (nella foto) -. La formazione è sempre al centro delle nostre attività di promozione e in BeAcademy abbiamo individuato l’opportunità per portare avanti questa nostra strategia di successo nella formazione”.



La partnership si basa sul progetto di BeAcademy che si chiama ‘Destination Gala’ e si articola su più linee d’intervento che, dall’analisi e pianificazione di marketing alla social media strategy, intendono valorizzare le destinazioni virtuose applicando un nuovo approccio al destination marketing che parta dai giovani, con la loro visione non convenzionale, e punti sugli young professional della meeting & tourism industry per la ripresa post-pandemica del settore.