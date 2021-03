Olimpiadi di Tokyo: spunta l’ipotesi della chiusura al pubblico straniero

11:21

Le Olimpiadi di Tokyo rischiano di essere a porte chiuse o almeno con l’esclusione del pubblico internazionale. Ma per una decisione formale in merito bisognerà attendere nei prossimi giorni.

Secondo quanto anticipato dalla stampa giapponese ripresa da Corriere.it, i timori che un afflusso massiccio da ogni parte del mondo possa riaccendere lo sviluppo dell’epidemia nel Paese stanno aprendo diversi scenari. Quello che appare come più probabile al momento sarebbe appunto l’esclusione del pubblico stranieri, per riuscire a effettuare maggiori controlli e avere un monitoraggio delle vaccinazioni nel Paese.



Tuttavia non si escludono anche ipotesi più drastiche come appunto quelle della chiusura al pubblico o, ancora peggio, della rinuncia ai Giochi. Ipotesi che nelle scorse settimane era stata esclusa dal Governo. In ogni caso l’impatto dei Giochi sull’economia nazionale rischia di essere altamente limitato.