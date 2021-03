Canarie in crisi: le associazioni del turismo chiedono di allentare la pressione fiscale

17:29

Le associazioni di categoria del turismo spagnolo lanciano un grido d’allarme evidenziando la situazione critica registrata alle Canarie.

Come segnalato da Preferente, Ashotel, Feht, Asofuer e Ftl sottolineano come “nonostante la grave situazione, continuano a essere addebitate alcune tasse per servizi che le isole di fatto non ricevono, circostanza che mette a serio rischio i 340mila posti di lavoro diretti e indiretti dipendenti dal turismo nelle Canarie".



Con #salvemoselTURISMOcanario si cerca di sensibilizzare la società e il settore pubblico sulla situazione delle aziende legate al turismo, nonché "sulla necessità di vedere impegni chiari da parte delle pubbliche amministrazioni per alleviare la pressione fiscale.