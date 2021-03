Canarie, un piano per rilanciare il turismo e l’economia delle isole dopo il Covid

15:56

Punta sul digitale per garantire esperienze di viaggio “autentiche e sostenibili” ‘Canarias Destino’, il nuovo piano per il rilancio del turismo e dell’economia delle isole Canarie.

Obiettivo del Governo è ridefinire il modello economico dell’arcipelago, creando sinergia tra le aziende dei settori primario, industriale e commerciale, e quelle del comparto turistico.



La collaborazione tra i settori pubblici e privati ha lo scopo di favorire la creazione di un ecosistema più flessibile e competitivo, in grado di apportare valore aggiunto alle isole.



“Le Isole Canarie saranno la prima comunità autonoma a guidare la trasformazione digitale nel turismo – spiega in una nota Yaiza Castilla, ministro del Turismo, Industria e Commercio -. Vogliamo promuovere la crescita dell'economia all’interno dell’arcipelago, mettendo a diretto contatto i turisti con gli operatori locali. In quest’ottica, la tecnologia gioca un ruolo chiave per migliorare l'esperienza dei visitatori e, allo stesso tempo, garantire il massimo standard di sicurezza sanitaria”.



Lotta ai cambiamenti climatici

Punto di partenza del nuovo modello, che nasce in risposta agli effetti della pandemia, è anche la lotta al cambiamento climatico. “Puntiamo a far conoscere il prodotto turistico lungo tutta la sua catena di valore ai milioni di viaggiatori che torneranno a volare alle Isole Canarie - precisa Castilla -. L’idea è di sviluppare una piattaforma di commercializzazione simile a quella dei grandi operatori internazionali, senza sostituirci a loro ma unendo le forze per offrire una valida alternativa all’attuale modo di fruire le esperienze di viaggio”.



I tre pilastri

Tre i pilastri su cui si fonda il nuovo modello: lo sviluppo di una piattaforma di destinazione intelligente che avrà una rete di sensori di Internet of Things per raccogliere in tempo reale dati come situazione meteo, parametri ambientali, o la concentrazione di visitatori nei principali luoghi turistici; il Mercato Sostenibile, che permetterà alle imprese turistiche di accedere all'intera offerta di prodotti locali proveniente dai settori primario, commerciale e industriale, insieme alla logistica e ai servizi professionali necessari; un Canale Digitale del Turismo, uno strumento a disposizione delle imprese turistiche per commercializzare tramite web e app i propri prodotti e servizi ai viaggiatori in maniera diretta.