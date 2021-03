Global Blue, Rizzi:

di Gaia Guarino

08:04

Lo shopping tourism e il tax free in particolare, possono rappresentare un punto di ripartenza nel post-pandemia? L'appeal dell'Italia sui turisti internazionali non è destinato a ridursi e lo shopping rimarrà una delle leve strategiche per l'economia del Paese. Eppure, quanto fatto finora potrebbe non essere sufficiente per risultare competitivi in uno scenario mondiale rivoluzionato.

Pubblicità

Recuperare competitività

"Molti Paesi hanno abbassato il minimo necessario per usufruire del tax free - sottolinea Stefano Rizzi (nella foto), country manager di Global Blue Italia -. A oggi, l'Italia è infatti il Paese con la soglia più elevata, un dato che - se modificato - potrebbe spingere anche l'artigianato delle piccole realtà locali, il Made in Italy oltre le classiche grandi città".



Tax free per gli inglesi

Un cambiamento in tal senso incentiverebbe non soltanto il turista di lungo raggio, ma anche chi attualmente si prospetta come il viaggiatore dell'imminente futuro. In attesa di americani, cinesi e russi, il tax free potrebbe divenire la calamita per i cittadini britannici che, come spiega Rizzi, "amano l'Italia e da gennaio 2021 possono beneficiare del tax free, oltre a essere parecchio avanti con le vaccinazioni".



Fidelizzare il cliente

Altro tassello cruciale è la capacità dei brand di costruire e mantenere i rapporti con la clientela internazionale. In un periodo in cui la remote selling experience ha dominato, non tutte le aziende sono state pronte a gestire la distanza. "I punti vendita e i retail dovranno essere bravi ad accogliere i clienti in maniera smart e accattivante sfruttando la multicanalità", one-to-one all'interno della boutique, offrire servizi di fidelizzazione e mantenere la relazione con il turista straniero dandogli l'opportunità di tornare in negozio anche facendo uso della tecnologia".