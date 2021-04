10:10

Bar e ristoranti tornano attivi per il servizio all’aperto. Negozi, parrucchieri e palestre riaprono i battenti. È stato questo lo scenario di Londra nella giornata di ieri, quando è ufficialmente terminato il lockdown anche in seguito alla massiccia campagna di immunizzazione portata avanti dal Governo.

Come testimoniano le immagini pubblicate da corriere.it, la Capitale londinese è tornata a vivere, con scene che ricordano molto la normalità cui si era abituati nell’era pre-covid.



Il Governo ha sancito anche la riapertura delle attività non essenziali, che in altri Paesi continuano invece a restare chiusi.