La Repubblica Dominicana vaccina i dipendenti del turismo

17:29

Quello che in Italia in molti chiedono insistentemente da mesi, in Repubblica Dominicana è una realtà dalla scorsa settimana: i lavoratori del settore turistico hanno già iniziato a vaccinarsi contro il Covid-19, secondo quanto stabilito dal governo dominicano.

L’obiettivo è chiaro: garantire ai propri visitatori l’ingresso in un Paese sicuro. L’immunizzazione dei dipendenti del comparto, spiega Hosteltur, dovrebbe concludersi già questa settimana perché nel Paese caraibico, che ha saputo reagire con grande determinazione alla crisi saniaria, la campagna vaccinale è a buon punto: “Man mano che progrediamo – osserva il ministro dominicano del Turismo, David Collado - assisteremo a una drastica diminuzione dei contagi e dei ricoveri; di conseguenza le restrizioni all'attività turistica diventeranno sempre più flessibili, contribuendo al rafforzamento della nostra economia”.