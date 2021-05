08:04

Una partita di calcio a livello mondiale “che si gioca nei tempi di recupero”. Così Viviana Vukelic (nella foto), direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, definisce la stagione estiva ormai alle porte.

Pubblicità

“L’andamento dell’estate e di tutto il 2021 sarà imprevedibile. Ci aspettiamo una forte domanda last minute e una richiesta per le destinazioni sicure, vicine e facilmente accessibili. Le persone hanno voglia di viaggiare e il fatto che la Croazia sia menzionata come destinazione desiderabile è gratificante per noi. È tuttavia importante... (continua sulla digital edition)