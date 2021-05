Regno Unito, rimane lo sconsiglio per i viaggi in Italia; in Europa via libera al Portogallo

10:02

Niente Italia, Spagna e Grecia nella ‘green list’ dei Paesi che il governo della Gran Bretagna considera sicuri per viaggiare a partire dal 17 maggio. Attesa da tutto il mondo del turismo britannico, la lista comprende solo 12 Paesi e l’unico europeo è il Portogallo.

Via libera ai viaggi quindi in Portogallo, comprese Madeira e le Azzorre, Gibilterra e Israele. E inoltre, Australia, , Nuova Zelanda, Singapore, Brunei, Islanda, Isole Faroe e Isole Falkland.



I Paesi più popolari per le vacanze, ossia la zona del Mediterraneo con Italia, Spagna, Grecia e Francia sono confinate nella lista dei Paesi ‘ambra’, verso i quali il Governo sconsiglia di mettersi in viaggio per turismo e tornando dai quali viene richiesta una quarantena di 10 giorni.



In lista rossa, invece, sono gran parte delle mete lungo raggio, gli Emirati e, dal 12 maggio, anche Maldive e Turchia.



Il segretario ai Trasporti Grant Shapps, che ha annunciato la lista, ha detto che questo è il primo passo della riapertura e che l’elenco dei Paesi verrà rivisto ogni tre settimane.