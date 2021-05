Australia, guerra al Covid: frontiere chiuse ancora per un anno

08:00

L’Australia non aprirà a breve le frontiere ai viaggiatori internazionali e, anzi, potrebbe mantenerle chiuse almeno per un altro anno. L’annuncio è stato fatto dal ministro del Turismo e degli Investimenti Dan Tehan il quale, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, ha annunciato che il Paese potrebbe riaprire le proprie frontiere non prima “della seconda metà del 2022”, anche se non esclude ripensamenti in base all’andamento della pandemia.

Anche se è ormai più di un anno che l’Australia è chiusa al turismo leisure, il Paese - come spiega TravelMole - ha comunque istituito una ‘bolla’ di viaggio con la vicina Nuova Zelanda e sta mettendo in atto accordi simili con Singapore e altri Stati.

Quella delle bolle, ha specificato Tehan a Sky News, potrebbe essere in realtà una strada percorribile per arginare la chiusura delle frontiere e l'Australia spera di effettuarne altre quest'anno, prima di aprire completamente i confini.