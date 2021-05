08:03

La Spagna apre le porte a tutti i turisti vaccinati (con farmaci autorizzati dall’Ema o dall’Oms). La notizia è arrivata direttamente dal premier Pedro Sanchez, che ha confermato che dal 7 giugno tutti coloro che avranno ricevuto la vaccinazione completa potranno entrare nel Paese. Per il Regno Unito, il via libera scatta già oggi, 24 maggio. Inoltre l’ingresso nel Paese sarà consentito anche alle famiglie delle persone immunizzate, come riporta repubblica.it.

La sfida dell’incoming

Con l’apertura dei confini del Paese iberico, la partita incoming dell’Italia si fa più difficile. A sfoderare gli artigli è infatti uno dei competitor storici del Belpaese. La Spagna si è anche affrettata ad aprire a uno dei mercati storici di riferimento del Mediterraneo, ovvero l’Inghilterra. Che non solo è abituata a viaggiare, ma ha anche dimostrato una grande voglia di vacanza.



Uno scenario in cui ha fatto ingresso anche la Grecia, ovvero il terzo vertice del triangolo d’oro del Mediterraneo, che ha annunciato le regole per l’ingresso dei turisti. Una mossa che complica ulteriormente la partita dell’Italia.