La Thailandia riparte da Phuket con la campagna 'One Night, One Dollar'.

Dopo aver tenuto i propri confini chiusi per oltre un anno, la Thailandia rivuole quel turismo che prima della pandemia muoveva un quinto dell'economia locale. Si riparte da una delle gemme del Paese, l'isola di Phuket, che dal 1° luglio è pronta ad accogliere i visitatori internazionali già vaccinati. Sarà la prima destinazione a essere sbloccata proponendo un'iniziativa chiamata 'One Night, One Dollar'. A essere coinvolto è il settore alberghiero, che offrirà pernottamenti a 1 dollaro agli ospiti stranieri, rispetto ai prezzi tradizionali che oscillano tra i 32 e i 96 dollari per camera. Come riporta travelpulse.com, si prospettano circa 500mila visitatori entro la fine del 2021. Il gap nei ricavi dovuto al prezzo iper promozionale degli hotel verrà colmato da un sussidio fornito dal Governo.

Gaia Guarino