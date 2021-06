Mauritius, riapertura in 2 fasi: si inizia il 15 luglio

16:24

Mauritius aprirà ai turisti internazionali a partire dal 15 luglio. Si tratta di una programmazione in due fasi, da metà luglio al 30 settembre i viaggiatori vaccinati potranno organizzare la propria vacanza in uno dei resort dell'isola senza però potere uscire dalla struttura. Dovranno dunque accontentarsi dei servizi offerti dall'hotel scelto per il soggiorno, a meno che la loro permanenza non si protragga per oltre 14 giorni, in questo caso - dopo aver effettuato un tampone con esito negativo - potranno esplorare il mondo esterno.

In ogni caso tutti coloro che arriveranno a Mauritius dovranno essere già in possesso del risultato negativo di un test Pcr e sottoporsi a un nuovo esame una volta a destinazione.



La fase 2, invece, inizierà il 1° ottobre e, come riporta travelmole.com, i viaggiatori vaccinati potranno entrare senza alcuna restrizione purché in possesso di un tampone Pcr negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti alla partenza. I non vaccinati - sia nella fase 1 sia nella 2 - dovranno invece fare la quarantena di due settimane nella propria camera.

Gaia Guarino