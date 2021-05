Mauritius prolunga lo stop ai voli internazionali

10:54

Lo stop a tutti i voli internazionali verrà esteso fino alla fine di giugno. Mauritius prolunga lo status di Paese off limits al turismo, settore per il quale si prevede una ripresa ormai non prima del prossimo autunno.

Secondo quanto riportato da ttgmedia.com, nel Paese saranno ammesse solamente persone che viaggiano per motivi urgenti mentre tutte le strutture ricettive resteranno chiuse. Nel Paese continueranno a essere mantenute le misure di distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina.



“Trasmetteremo le relative informazioni dalle autorità competenti con l'evolversi della situazione e speriamo di darvi presto il benvenuto nella nostra bellissima Mauritius” ha spiegato in una nota il Mauritius Tourism Authority.