08:00

Sarà il Freedom Day, il giorno della libertà per l’Inghilterra. Il premier Boris Johnson ha annunciato per il prossimo 19 luglio, ovvero tra due settimane, la fine delle restrizioni legate al Covid-19. Una decisione che arriva sulla scorta del successo della campagna vaccinale, che ha consentito di contenere i ricoveri e abbattere la mortalità.

Come spiega corriere.it, tra due settimane in Inghilterra non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina nei negozi e sui mezzi pubblici e spariranno anche le regole sul distanziamento sociale.



Il ritorno alla normalità

I pub, simbolo della vita sociale inglese, torneranno a operare nella normalità, sia per quanto riguarda le ordinazioni al tavolo sia per la capienza dei locali.



La Gran Bretagna diventa così il primo grande Paese al mondo a chiudere la partita della pandemia.



Il giorno della libertà era stato fissato al 21 giugno, ma poi era slittato a causa della variante indiana, poi nota come Delta. Ma l’andamento dei ricoveri ha dimostrato l’efficacia del vaccino, consentendo di riprogrammare le aperture.