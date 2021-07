Gran Bretagna: dopo l’annuncio di Johnson impennata di prenotazioni per Baleari e Canarie

16:24

Le prenotazioni dei turisti britannici diretti alle Baleari e alle Canarie sono aumentate in modo esponenziale dopo che il governo di Boris Johnson ha annunciato che lunedì 19 luglio si porrà fine alle restrizioni e sarà quindi possibile viaggiare verso destinazioni gialle, come la Spagna, senza bisogno di quarantena.

Come riportato da Preferente, la piattaforma TravelgateX specifica che le prenotazioni dei turisti britannici verso la Spagna tra il 19 luglio e il 31 agosto sono aumentate, in particolare del 43 per cento alle isole Baleari e del 21,61 per cento alle isole Canarie. Dopo i due arcipelaghi, le regioni più ambite sono la Catalogna (14,92%), l'Andalusia (9,45%), Valencia (7,9%) e Madrid (0,62%).