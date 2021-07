Egitto al lavoro per il recupero: capacità degli hotel al 70% per l’estate

11:43

L’Egitto si prepara all’estate. Nel tentativo di recuperare terreno sul fronte degli arrivi internazionali, il Paese si impegna ad aumentare i tassi di occupazione degli hotel e dei luoghi di intrattenimento di quasi un quarto.

Pubblicità

Lunedì scorso, nel corso di una riunione presieduta dal primo ministro Mostafa Madbouly, il gabinetto egiziano ha confermato infatti che alberghi, ristoranti, caffè, cinema e teatri potranno aumentare la capacità dal 50% al 70%.



La strategia

Secondo quanto spiegato dal ministro del Turismo e delle Antichità, Khaled El-Enany, la strategia di riapertura del turismo egiziano “è sulla buona strada” e - riporta una nota del Ministero - il Paese è stato in grado di aumentare i tassi di occupazione perché ha seguito attentamente un piano che si è concentrato su una cauta riapertura. “Grazie a rigorose misure di sicurezza igienica, vaccinando tutto il personale del settore hospitality in diversi governatorati e monitorando da vicino hotel e locali – ha spiegato -, siamo stati in grado di riaprire in modo sicuro”.



Verso la normalità

Continua così il percorso graduale verso il ripristino della normalità. L’Egitto ha revocato il divieto sul traffico turistico in entrata 12 mesi fa e ha riaperto il suo mercato turistico a gradi, sulla base del quadro epidemiologico. Stando alle stime del ministero del Turismo, in un anno, il Paese è riuscito a recuperare il numero di visitatori: da luglio 2020 circa 4 milioni di persone hanno visitato l’Egitto e ci si aspetta che il numero di visitatori ritorni ai livelli pre-pandemia entro l’autunno 2022.



Regole di ingresso

Attualmente, le regole di ingresso prevedono che i viaggiatori in arrivo si sottopongano a un test Pcr.



Il Paese prevede inoltre il controllo di tutti i certificati di vaccinazione.