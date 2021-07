Le Filippine nella top 7 delle mete da visitare secondo Forbes

08:46

Le Filippine si preparano al post-pandemia rinnovando l’attenzione sui punti di forza di un’arcipleago composto da 7mila isole. La destinazione risulta inserita nella classifica ‘top 7’ stilata da Forbes delle mete che i viaggiatori di tutto il mondo sognano di raggiungere appena terminata l’emergenza.

E l’arcipelago offre tanti spunti diversi per una vacanza nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale. A cominciare dalla provincia di Ilocos Norte, dove a poca distanza da Paoay le dune di sabbia offrono un’esperienza nel deserto e la possibilità di effettuare sandboarding, Atv ed escursioni in 4x4.



Per gli appassionati di storia, la St. Augustine Parish Church, meglio conosciuta come Paoay Church, è una delle più antiche chiese cattoliche delle Filippine e addirittura di tutta l'Asia.

A Vigan City, nella provincia di Ilocos Sur, la famosa Calle Crisologo consente di fare un vero e proprio salto nel passato filippino.



Non mancano poi mare e spiagge, ad esempio quelle di Boracay, che dopo la messa a punto di un progetto eco-sostenibile si prepara a riaccogliere i turisti in totale sicurezza.