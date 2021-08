Tunisia: Saied proroga la sospensione del Parlamento

11:59

Situazione di stallo in Tunisia. Il presidente Kais Saied ha esteso la sospensione del Parlamento fino a nuovo ordine. Lo riporta La Repubblica riferendosi a un comunicato diffuso dalla presidenza del Paese, che aggiunge che è stata estesa anche la sospensione dell'immunità dei parlamentari.

Il 23 luglio Saied aveva licenziato il suo primo ministro, congelato il parlamento e sospeso le immunità parlamentari in seguito alle forti proteste contro il Governo. Saied da allora ha assunto la guida del potere esecutivo con la collaborazione di un nuovo primo ministro.

"Il presidente si rivolgerà al popolo tunisino nei prossimi giorni" avrebbe fatto sapere in un comunicato la presidenza.

Dopo le misure, il presidente Saied non ha nominato un nuovo governo nè ha presentato un piano per il futuro, come invece richiesto dai partiti politici e dalle organizzazioni della società civile.