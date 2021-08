Scozia, ammessi anche i test Covid effettuati privatamente

10:56

Dal primo settembre i viaggiatori che arriveranno in Scozia potranno effettuare i test Pcr privatamente. Il Paese consentirà infatti di affidarsi ad ambulatori privati approvati dal Governo per effettuare i test Covid richiesti dopo l’arrivo.

La novità, ha spiegato il segretario di gabinetto per la Sanità e l’Assistenza sociale Humza Yousaf, “offrirà maggiore scelta e flessibilità ai viaggiatori e darà una spinta al turismo e all’aviazione”.



Come si legge su Travel Mole, gli istituti privati collaboreranno nel sequenziamento e tracciamento del virus. “Siamo stati rassicurati – ha aggiunto Yousaf - che qualsiasi risultato positivo sarà sequenziato genomicamente per identificare rapidamente eventuali varianti”.