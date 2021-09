Polonia, Barbara Minczewa è la nuova direttrice dell'ente

14:24

Barbara Minczewa è la nuova direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo. L’incarico, affidatole fino ad ora ad interim, le è stato confermato: da ieri la Minczewa copre dunque ufficialmente questa posizione, proseguendo così il suo lavoro di promozione della Polonia sul mercato italiano.

“Un percorso lungo - commenta -, il riconoscimento per l’intenso lavoro svolto e i tanti traguardi raggiunti. Un incarico importante che arriva dopo sei anni di operato per l’Ente”.



Dopo aver conseguito la laurea in Polonistica presso l’Università Jagellonica di Cracovia nel 2010, la neoeletta si è trasferita in Italia per realizzare un progetto di ricerca finanziato dal Ministero degli Affari Esteri dell’Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di “Roma Tre”. Nel 2016 ha ottenuto il titolo di “Doctor Europaeus” a seguito del dottorato di ricerca in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in cotutela con l’Università Jagellonica.



Negli anni ha realizzato numerosi progetti promozionali di diverse regioni polacche, soprattutto nell’ambito del web marketing, ha coordinato dal punto di vista logistico e amministrativo progetti promozionali della Polonia finanziati dall’UE e curato diversi eventi promozionali.



Un approccio nuovo

“Mi dedicherò a consolidare la posizione che la Polonia ha raggiunto sul mercato italiano - spiega -, continuerò ad adottare un metodo che prediligerà creatività e proposte innovative ed esperienziali, con un approccio dinamico, fresco ed originale e promuovendo la destinazione attraverso l’arte, la cultura e la straordinaria offerta della Polonia, basata su varietà paesaggistica, naturalistica e gastronomica”.