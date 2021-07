Cunard: da ottobre ripartono le crociere su tre navi

14:25

Dopo aver a più riprese posticipato l'avvio delle crociere, Cunard riparte e offrirà più di 40 itinerari tra ottobre 2021 e maggio 2022 nei Caraibi, in Europa e in Asia. Le crociere, che vanno dalle due alle 40 notti, segnano il ritorno all’operatività di tre navi: Queen Mary 2, Queen Elizabeth e Queen Victoria.

Come riportato da Travel Weekly, le navi visiteranno 49 destinazioni ed effettueranno diverse soste notturne, tra cui Amsterdam, Lisbona, Hong Kong, Madeira, Dubai e Barbados.



Queen Mary 2 effettuerà traversate transatlantiche e 29 nuovi itinerari, con crociere nell'Europa occidentale e nei Caraibi andata e ritorno da New York, Fort Lauderdale, Amburgo o Southampton.

Queen Elizabeth, che quest'estate sta effettuando crociere sulla costa britannica, toccherà 41 porti in 21 paesi, iniziando dall'Europa occidentale prima di arrivare sulla costa iberica per una serie di crociere tra le isole spagnole e atlantiche. La nave si sposterà quindi a Singapore, Hong Kong e Dubai.

Queen Victoria inizierà le sue crociere in aprile, con brevi itinerari in Europa occidentale e una navigazione baltica di 16 giorni, andata e ritorno da Southampton. La nave visiterà 11 paesi, comprese le tappe a Copenhagen, Helsinki, Tallinn e Gdynia in Polonia.

La vendita di queste crociere si aprirà il 21 luglio.