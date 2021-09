Antigua e Barbuda: numeri record in luglio e agosto

08:00

Nonostante la pandemia in corso, Antigua e Barbuda hanno segnato un nuovo mese record per gli arrivi di turisti. La destinazione caraibica ha infatti accolto oltre 18mila visitatori, un record assoluto per il mese di agosto.

Il mese di agosto segue un luglio record, quando 23mila 405 turisti si sono recati nel Paese.

Come riportato da Travelmole, gli americani hanno rappresentato il 52% degli arrivi totali di visitatori il mese scorso, seguiti dal Regno Unito con quasi il 40%. I numeri del Regno Unito sono stati favoriti dalla più elevata capacità di posti aerei mai messa a disposizione dei viaggiatori.