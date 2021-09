Tunisia, stop al coprifuoco

08:47

Un altro passo verso il ritorno alla normalità della Tunisia. Il presidente Kais Saied ha decretato la fine del coprifuoco. La misura è cessata sabato scorso, 25 settembre.

Come riporta ilsole24ore.com, la decisione è stata presa insieme al Ministero della Salute e con il commutato operativo per la lotta la Covid.



Contemporaneamente, il Governo ha stabilito di introdurre l’obbligo di esibire un certificato di vaccinazione completo per la partecipazione a manifestazioni e assembramenti pubblici e privati, in spazi chiusi e aperti. Entrano in vigore anche il limite del 50% per la capienza degli spazi destinati al pubblico e obbligo di mascherina in spazi pubblici e mezzi di trasporto per le persone di età superiore ai 6 anni.