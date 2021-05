14:17

Dal 1 giugno cambiano le regole di ingresso in Tunisia.

In particolare, il test Pcr negativo non è più richiesto ai viaggiatori che hanno ricevuto le due dosi di vaccino presentando il certificato con QR Code, e nemmeno a chi ha contratto il Covid-19 nelle 6 settimane precedenti la data di imbarco previa presentazione di certificato medico rilasciato dalle autorità competenti.

Per tutti i viaggiatori di età superiore ai 12 anni che non rispondono a queste condizioni, è obbligatorio presentare un test Pcr negativo effettuato meno di 72 ore prima dell'imbarco, munito di ‘QR Code’ o fornito dalle autorità sanitarie competenti.

I viaggiatori individuali non residenti che non rispondono alle condizioni citate all’inizio, oltre a presentare il esito negativo del test Pcr, sono tenuti a presentare una certificazione che confermi l'impegno d’auto-isolamento per 7 giorni.

I viaggiatori non residenti che arrivano in Tunisia a bordo di voli charter o di linea nell'ambito di viaggi organizzati devono rispettare le condizioni indicate sopra; hanno l’obbligo di restare in gruppo dall'arrivo in Tunisia, di spostarsi su mezzi turistici e di applicare rigorosamente le misure del Protocollo sanitario del turismo tunisino per combattere il covid-19.

Potranno essere eseguiti test rapidi casuali all'arrivo per alcuni passeggeri e ogni caso positivo verrà posto in isolamento in un centro dedicato.



Il ministero del Turismo, inoltre, annuncia l'avvio del programma di vaccinazione del primo gruppo di addetti del settore turistico che lavorano a stretto contatto e stabilmente in hotel e ristoranti, agenzie di viaggi, musei e siti archeologici, guide turistiche, nonché tutti i dipendenti il cui compito richiede il contatto diretto con turisti e visitatori in Tunisia. Questa campagna sarà realizzata in diverse regioni del Paese, in collaborazione con il ministero della Salute, il ministero degli Affari Sociali e le federazioni professionali.