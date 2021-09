Kenya, stop alla quarantena per i visitatori britannici

10:55

“Finalmente possiamo tornare ad accogliere i visitatori dal Regno Unito, uno dei mercati chiave per il nostro incoming”. Betty Radier, ceo del Kenya Tourism Board, commenta con queste parole la decisione, da parte della Civil Aviation Authority del Kenya, di rimuovere il Regno Unito dalla sua lista di quarantena.

Pertanto i turisti britannici che giungono nel Paese non saranno più tenuti a sottoporsi all’autoisolamento di sette giorni all’arrivo nel Paese. Il Kenya ha deciso di allentare le restrizioni pochi giorni dopo essere stato tolto dalla lista rossa del Regno Unito. Ora i visitatori inglesi, come spiega TravelMole, devono presentare un test Pcr negativo eseguito 96 ore prima del viaggio e saranno anche obbligati a presentare informazioni sanitarie quotidiane per 14 giorni consecutivi mentre si trovano in Kenya.