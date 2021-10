Mauritius a Milano, via alla nuova campagna 'itinerante'

12:59

Mauritius ha scelto Milano per la nuova iniziativa di Mauritius Tourism Promotion Authority in collaborazione con IGPDecaux. Fino al 9 novembre le immagini dell’isola faranno da livrea per un tram cittadino: un modo per far sognare i potenziali turisti, in attesa di poterli ospitare di persona.

“Tutti meritano un po’ di evasione - sottolinea Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority - e siamo certi che le splendide immagini di Mauritius saranno un incantevole diversivo, in grado di stimolare concretamente la voglia di fare nuovi progetti di viaggio”.



A partire dal 1° ottobre Mauritius ha riaperto completamente ai viaggiatori vaccinati, che potranno entrare se provvisti di un test PCR negativo effettuato entro 72 ore prima della partenza e di due ulteriori test (che dovranno anch’essi risultare negativi) il giorno dell’arrivo e il quinto giorno di vacanza.