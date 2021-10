Mauritius semplifica le procedure d’ingresso: un modulo unico per chi arriva

13:58

Si chiama ‘Mauritius All in One Form’ il progetto lanciato dal Governo di Mauritius per semplificare le procedure d'ingresso dei visitatori. Invece di riempire cinque moduli separati, come succedeva fino a ora, i passeggeri possono sottoscriverne uno solo e i loro dati saranno inseriti e utilizzati automaticamente per la compilazione dei documenti necessari.

Tutti i viaggiatori dovranno inserire le informazioni personali e di viaggio richieste come il numero del volo, la data e l'ora dell’arrivo e il luogo di imbarco. Riceveranno quindi un pdf con tutti i moduli compilati, che potranno stampare e firmare, oltre a un pdf da conservare, contenente tutte le informazioni. Tutto questo può essere fatto prima che il viaggiatore arrivi in aeroporto, il che significa che sarà libero di farlo in anticipo e godersi il volo in tutta tranquillità.



Tutti e cinque i moduli saranno disponibili sui siti Web di ATOL (www.mauritiustravelform.com), Air Mauritius (www.airmauritius.com), MTPA (www.mauritiusnow.com e www.mymauritius.travel) e anche sull'applicazione mobile mymauritius lanciata congiuntamente da ATOL e MTPA. Chi lo desidera può comunque continuare a compilare i moduli manualmente durante il volo.