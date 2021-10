Il Regno Unito potrebbe togliere tutti i Paesi dalla ‘lista rossa’

08:47

Nessun Paese in lista rossa. Il Regno Unito potrebbe arrivare a una svolta quasi storica, eliminando tutti i Paesi dalla zona di massimo rischio. In realtà sono solo 7 le nazioni classificate ancora in questo modo, ovvero Colombia, Venezuela, Perù, Repubblica Dominicana, Ecuador, Haiti e Panama. Ma la decisione avrebbe comunque una portata notevole, per lo meno dal punto di vista dell’immagine internazionale.

Come riporta travelmole.com, la decisione eliminerebbe l’obbligo di quarantena a carico dei viaggiatori, il cui costo si aggira intorno alle 2mila sterline per persona.



Solo due settimane fa la lista rossa era stata falciata, passando da 54 a 7 Paesi.