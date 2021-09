L’Inghilterra cambia il sistema a semafori: le novità entro fine settimana

15:55

Secondo le previsioni dovrebbe debuttare entro fine settimana il nuovo sistema a semaforo del Regno Unito, ovvero il meccanismo che regola gli scambi turistici con gli altri Paesi.

Stando a quanto riporta travelmole.com, la riorganizzazione dovrebbe semplificare la classificazione, adottando solo due livelli, che corrisponderebbero agli attuali elenchi verde e ambra.



Resterebbe comunque la definizione di zone ‘rosse’ ad alto rischio, ma il numero dei Paesi in questa lista dovrebbe essere ridotto di molto.



Inoltre, come già preannunciato, non saranno più richiesti i test pcr per i viaggiatori completamente vaccinati.