Il ritorno del Wtm di Londra: oggi il Summit dei ministri

Il Wtm di Londra è tornato in presenza all’ExCel dove, da ieri a mercoledì 3 novembre, si alterneranno sessioni di conferenze incentrate soprattutto sulle tecnologie di prossima generazione del settore del turismo.

Tra gli appuntamenti ricorrenti di quest’anno il Buyers’ Club Speed Networking, con un focus sui buyer interessati all’Europa; oggi gli argomenti trattati sono turismo responsabile, viaggi d'avventura, crociere e tecnologia.



A tornare è anche la London Travel Week, che fino al 5 novembre presenterà un calendario di eventi sul futuro del travel alla luce della nuova, impegnativa sfida del post pandemia.

“La fiera - spiega Simon Press, exhibition director di Wtm London, coem riiporta TTG Media - è, quest’anno più che mai, un must per i delegati che desiderino partecipare finalmente di persona a riunioni di lavoro, per incontrare vecchi amici e colleghi e ascoltare gli interventi di personalità di spicco dell’industria dei viaggi”.



Il Summit dei ministri

Al momento è in corso in fiera il Summit dei ministri con la partecupazione dei vertici di Unwto, Wttc e Wtm.A seguire il ‘Fixing Travel's Broken Business Model For 2022’.

Due le sessioni dedicate all’Arabia Saudita, Premier Partner di Wtm: la prima incentrata sui viaggi sostenibili nella destinazione e la seconda che svelerà i progetti del Paese per espandere la propria offerta turistica.