Regno Unito: dal 22 novembre via libera ai minori di 18 anni senza quarantena

15:08

Ulteriore apertura del Regno Unito per i viaggiatori. Dal prossimo 22 novembre, e precisamente dalle ore 4 di quel giorno, i minori di 18 anni che arriveranno alla frontiera saranno trattati come se fossero completamente vaccinati.

Questo, come precisa travelmole.com, significa che non dovranno sottoporsi all’isolamento all’arrivo, al test del giorno 8 e al test pre-partenza. Dovranno comunque sottoporsi a un test dopo l’arrivo.



La misura è stata dichiaratamente adottata anche per facilitare il turismo.



Inoltre dallo stesso giorno il Regno Unito riterrà validi tutti i vaccini nell’elenco degli usi di emergenza dell’Oms. La platea viene dunque allargata a Sinovac, Sinopharm e Covaxin.