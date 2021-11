Nuova Zelanda, confini riaperti ai vaccinati dal prossimo aprile

12:03

La Nuova Zelanda ha annunciato l'intenzione di riaprire i suoi confini ai viaggiatori completamente vaccinati all'inizio del prossimo anno.

Come riportato da TTG Media, i confini del Paese si apriranno inizialmente ai cittadini neozelandesi e ai titolari di visto provenienti dall'Australia. Seguiranno dalla fine di aprile tutti gli altri viaggiatori completamente vaccinati.

I visitatori saranno testati all'arrivo e dovranno autoisolarsi per sette giorni, anche se non dovranno completare la quarantena in una struttura prestabilita.



Il ministro che si occupa delle problematiche connesse al Covid, Chris Hipkins, ha affermato che il piano di riapertura graduale ridurrà qualsiasi potenziale impatto sulle comunità e sul sistema sanitario del Paese. "Chiudere i confini è stato uno dei primi passi che abbiamo effettuato per proteggere il nostro Paese dal Covid-19 e la riapertura sarà una delle ultime mosse che compiremo".