Columbus rilancia sull’Arabia Saudita

15:59

Columbus alza la posta sull’Arabia Saudita. Il tour operator annuncia la partecipazione, nei gironi scorsi, a una site inspection dopo l’invito del Saudi Tourism Authority.

“Siamo partiti dalla F1 con il Gran Premio d'Arabia Saudita a Jeddah - afferma il presidente Ivano Zilio -, per proseguire con dei tour che partono dalla capitale Riyadh ad Al Ula con il sito Unesco di Hegra per tornare all'antica e culturale città di Jeddah. Proponiamo inoltre altre estensioni a Medina e Yanbu dove si può ammirare una delle più affascinanti barriere coralline di tutto il Regno”.



Sempre sul fronte della programmazione, il tour operator precisa che l’offerta comprende anche il pacchetto soggiorno culturale più crociera nel Mar Rosso con Msc Crociere.



“Siamo sicuri che l'Arabia invoglierà sempre di più - aggiunge il presidente in una nota -, visti i noti investimenti che stanno attuando per aprirsi al turismo”.