L’Arabia Saudita punta al mercato italiano: primo viaggio dedicato ai t.o.

10:34

Saudi Tourism Authority punta al mercato italiano. Fra le iniziative in campo per promuoversi nel nostro Paese, il primo famtrip per il nostro mercato da quando, in agosto, il Paese ha riaperto i confini al turismo internazionale. Come parte di un progetto più ampio l'autorità del turismo saudita accoglierà oltre 700 tour operator e agenti di viaggi provenienti da mercati internazionali per sperimentare e conoscere la vasta offerta turistica nel cuore dell'autentica Arabia.

I principali partner commerciali italiani, tra cui Kel12-Levi, Alidays, Mistral, Evolution Travel, Azalai, Viaggi Avventure nel Mondo e Go World hanno avuto l'opportunità di soggiornare in alloggi di lusso, partecipare ad escursioni ed esperienze culinarie e culturali, scoprendo il meglio del Paese in pochi giorni.

Grazie alla crescita dell’offerta turistica, l'autorità per il turismo saudita sta avvicinando al Paese sia partner e investitori sia leader a livello mondiale.



Nora AlKhamis, market manager Italia per Sta ha dichiarato: “L'Arabia Saudita è una destinazione straordinariamente varia, ricca di siti storici iconici e profonde esperienze culturali, proposte con un'ospitalità senza pari. Mentre continuiamo il nostro viaggio per posizionare saldamente l'Arabia Saudita sulla mappa del turismo globale, è fondamentale lavorare a stretto contatto con i nostri partner commerciali, per ispirarli e farli viaggiare all’interno del Paese in modo da poter sperimentare in prima persona l'offerta di questa destinazione”.



Francesca Lorusso di Shiruq Travel ha commentato: “ Custodisco nella testa e nel cuore tanti aspetti di questo Paese. Uno di questi è legato ai forti contrasti tra le architetture moderne dei grattacieli, dei mall e della Maraya Concert Hall e i siti Unesco come Al-Balad, il centro storico di Jeddah, o AlUla. Credo che questa immagine possa essere la metafora del momento attuale di questo Paese”.

“Quello che ha mi ha colpito di più del Paese sono le persone: giovani, accoglienti, sorridenti. Una grandissima e preziosissima sorpresa” ha commentato Amanda Bocchiola di Alidays Travel Experiences.

“Alula da sola vale un viaggio in Arabia Saudita, per i suoi tesori archeologici e per il contesto naturale davvero unico” ha aggiunto Claudio Asborno di Cartorange.



Concentrandosi su tre destinazioni chiave, gli ospiti hanno viaggiato attraverso la capitale saudita, Riyadh, visitando i principali siti storici tra cui Diriyah. I partecipanti hanno poi visitato AlUla, il più grande museo vivente del mondo e una delle città più antiche della Penisola arabica sede di Hegra, patrimonio mondiale dell'Unesco. Il viaggio ha proposto anche una breve visita a Jeddah per scoprire Al Balad, il quartiere storico della città costiera.