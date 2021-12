Isole Vergini Usa: le regole per l’accesso

11:11

Tampone solo se arriva da una località che non fa parte degli Stati Uniti. Le Isole Vergini Usa, dopo i recenti annunci dell’amministrazione a stelle e strisce, chiariscono di essere a tutti gli effetti territorio statunitense e dunque di sottostare alle medesime regole.

Il che significa, come precisa travelpulse.com, che il tampone eseguito un giorno prima dell’arrivo è necessario solo se arriva da territori che non fanno parte degli Stati Uniti, come le Isole Vergini Britanniche oppure Antigua. Il chiarimento è stato reso necessario alla luce del varo delle nuove norme per l'accesso nel territorio degli Stati Uniti negli scorsi giorni.