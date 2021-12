L’Olanda in lockdown fino al 14 gennaio, l’annuncio di Rutte

12:55

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione del lockdown nazionale, partito ieri e in vigore per tutte le festività di Natale.

Il lockdown è "inevitabile a causa della quinta ondata che si sta avvicinando con Omicron", ha sottolineato il premier in un intervento riportato dall’Ansa, spiegando che la variante del Covid si sta "diffondendo più velocemente di quanto temessimo". E l'intervento è necessario "per prevenire il peggio".



"Sono qui stasera per dichiarare che i Paesi Bassi torneranno in lockdown, ha detto Rutte in una conferenza stampa televisiva. Negozi non essenziali, bar, ristoranti e altri luoghi pubblici chiuderanno, almeno fino al 14 gennaio, così come le scuole, ha spiegato il premier. Accanto a Rutte era presente l'epidemiologo capo Van Dissel, secondo cui Omicron diventerà dominante in Olanda tra Natale e Capodanno.

Lo scorso 28 novembre in Olanda era già scattato un regime di semi-lockdown, con tutti gli esercizi non essenziali chiusi dalle 17 alle 5 del mattino.