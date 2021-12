Cipro, crociere e vino per il rilancio del turismo

08:47

Il 2022 fa tornare il sorriso a Cipro. Savvas Perdios, viceministro del turismo, ha dichiarato che gli arrivi dell'ultimo anno sono aumentati del 175% rispetto al 2020 (1.7 milioni fra gennaio e ottobre), lasciando presumere un completo ripristino nel 2024, ma con un marcato trend di crescita già dalla prossima stagione.

A differenza che in passato, i mesi autunnali hanno infatti visto rafforzarsi le visite all'isola mediterranea, permettendo un ulteriore consolidamento del gettito turistico ottenuto fra gennaio e settembre, pari a 1 miliardo di euro (tre volte maggiore rispetto alle cifre 2020).



Una forte spinta, in particolare, è giunta dalla compagnia crocieristica Royal Caribbean, che nel 2021 ha fatto di Cipro uno dei suoi scali strategici. Per il rilancio si punterà inoltre su wine tour dedicati alla storia millenaria del vino locale, esperienze hiking e itinerari dedicati alle origini del Cristianesimo. A.C.